Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi Hereke Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden şoför Selçuk Tetik (59) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Selçuk Tetik’in cenazesi Sakarya Karasu ilçesinde toprağa verildi.