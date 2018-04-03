Selçuk Tetik
Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi Hereke Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden şoför Selçuk Tetik (59) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Selçuk Tetik’in cenazesi Sakarya Karasu ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz