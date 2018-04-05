İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden Almanya’da tekstil fabrikası işçisi merhum Ali Zayıf’ın eşi Fatma Zayıf (78) Alzheimer ve yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Zayıf’ın cenazesi Yeni Mahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.