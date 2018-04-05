İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli formen İsmail Akyüz (92) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Akyüz’ün cenazesi Evliya Çelebi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.