İsmail Akyüz
İzmit Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli formen İsmail Akyüz (92) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Akyüz’ün cenazesi Evliya Çelebi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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