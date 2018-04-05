İzmit Sapakpınar Mahallesi Sapakpınar Merkez mevkisinde Küme Evleri adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli Saffet Yılmaz (75) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Saffet Yılmaz’ın cenazesi Sapakpınar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.