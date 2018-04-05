İzmit Eseler Mahallesi Papatya Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Rafet Tokdemir’in eşi Ayşe Tokdemir (64) akciğer enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ayşe Tokdemir’in cenazesi Eseler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.