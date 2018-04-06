İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Güneşli Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesinden emekli merhum Ali Demirtaş’ın eşi Refia Demirtaş (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Refia Demirtaş’ın cenazesi Sultaniye Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.