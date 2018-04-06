İzmit Kadıköy Mahallesi Yahya Kaptan Sokak adresinde ikamet eden eski otobüsçülerden Şerafettin Asan (74) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şerafettin Asan’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.