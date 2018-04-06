İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 44. Sokak adresinde ikamet eden lahmacun ustası Mustafa Öztürk (57) siroz hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Mustafa Öztürk’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.