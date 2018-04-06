Ayşe Türkkan
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Güneşli Sokak adresinde ikamet eden Terziler köyü sakinlerinden olan inşaat ustası merhum Ali Türkkan’ın eşi Ayşe Türkkan (97) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Türkkan’ın ceazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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