İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Güneşli Sokak adresinde ikamet eden Terziler köyü sakinlerinden olan inşaat ustası merhum Ali Türkkan’ın eşi Ayşe Türkkan (97) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Türkkan’ın ceazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.