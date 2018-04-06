Havva Ekin
İzmit Serdar Mahallesi Mine Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli merhum Arif Ekin’in eşi Havva Ekin (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havva Ekin’in cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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