İzmit Serdar Mahallesi Mine Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli merhum Arif Ekin’in eşi Havva Ekin (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havva Ekin’in cenazesi Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.