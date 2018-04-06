Hüseyin Çırpan
İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi bekar Hüseyin Çırpan (65) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Hüseyin Çırpan’ın cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz