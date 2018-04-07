İzmit Turgut Mahallesi Sıla Sokak adresinde ikamet eden Çiftçi Mehmet Çolak’ın eşi Fatma Çolak (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Çolak’ın cenazesi Bolu Gerede ilçesinde toprağa verildi.