Fatma Çolak İzmit Turgut Mahallesi Sıla Sokak adresinde ikamet eden Çiftçi Mehmet Çolak’ın eşi Fatma Çolak (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Çolak’ın cenazesi Bolu Gerede ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz