Kandıra Safalı Mahallesi Safalı Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Aydın’ın eşi Nahide Aydın (94) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nahide Aydın’ın cenazesi Safalı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.