İzmit Gültepe Mahallesi Başer Sokak adresinde ikamet eden, İzmit Kız Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Melahat Develi’nin eşi emekli astsubay Hüseyin Develi (71) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Develi’nin cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.