Kandıra Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Süleyman Kızmaz’ın eşi Gülizar Kızmaz (86) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Gülizar Kızmaz’ın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.