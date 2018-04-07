Gülizar Kızmaz
Kandıra Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Süleyman Kızmaz’ın eşi Gülizar Kızmaz (86) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Gülizar Kızmaz’ın cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz