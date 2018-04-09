İzmit Doğan Mahallesi 16. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mustafa Tekin’in eşi Emine Tekin (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Tekin’in cenazesi Bolu Göynük ilçesinde toprağa verildi.