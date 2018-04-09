Yurdaben Kural
İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde Karalar Apartmanı adresinde ikamet eden eski gazeteci Yurdaben Kural (76) safra kesesi nedeniyle geçirdiği ameliyat sonucu yaşamını yitirdi. Bekar olan Yurdaben Kural’ın cenazesi eski Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz