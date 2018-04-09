İzmit Yeşilova Mahallesi Şirinyer Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Karataş’ın eşi Fatma Karakaş (81) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Karakaş’ın cenazesi Karacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.