Fatma Karakaş
İzmit Yeşilova Mahallesi Şirinyer Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Karataş’ın eşi Fatma Karakaş (81) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Karakaş’ın cenazesi Karacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz