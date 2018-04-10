İzmit Fatih Mahallesi Kartopu Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Duran Yıldırım (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Duran Yıldırım’ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.