İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Ahmet Aktürk’ün eşi Seyide Aktürk (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Seydiye Aktürk’ün cenazesi 42 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.