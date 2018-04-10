Seyide Aktürk
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Ahmet Aktürk’ün eşi Seyide Aktürk (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Seydiye Aktürk’ün cenazesi 42 Evler Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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