İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden emekli mobilyacı merhum Mehmet Akdeniz’in eşi Vasfiye Akdeniz (72) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Vasfiye Akdeniz’in cenazesi Bulduk Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bulduk Mezarlığında toprağa verildi.