Vasfiye Akdeniz
İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden emekli mobilyacı merhum Mehmet Akdeniz’in eşi Vasfiye Akdeniz (72) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Vasfiye Akdeniz’in cenazesi Bulduk Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bulduk Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz