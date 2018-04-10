Şeref Öztaş
İzmit Tavşantepe Mahallesi Cem Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi otobüs garajından emekli Şeref Öztaş (80) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şeref Öztaş2ın cenazesi Sekbanlı Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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