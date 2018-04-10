İbrahim Tosun
İzmit Ortaburun Mahallesi Ortaburun Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli güvenlik görevlisi İbrahim Tosun (83) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Tosun’un cenazesi Ortaburun Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz