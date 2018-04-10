İzmit Ortaburun Mahallesi Ortaburun Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli güvenlik görevlisi İbrahim Tosun (83) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Tosun’un cenazesi Ortaburun Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.