Halim Gökdemir
İzmit Terzibayırı Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden İzmit ilçe Belediyesinden emekli eski gelir müdürlerinden Halim Gökdemir (82) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halim Gökdemir’in cenazesi Korniş Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz