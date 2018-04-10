İzmit Terzibayırı Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden İzmit ilçe Belediyesinden emekli eski gelir müdürlerinden Halim Gökdemir (82) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halim Gökdemir’in cenazesi Korniş Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.