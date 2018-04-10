İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Cevizli Sokak adresinde ikamet eden boya ustası Ahmet Yaşar (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Yaşar’ın cenazesi Alikahya Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.