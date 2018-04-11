Medine Koç
İzmit Turgut Mahallesi Cihan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Koç’un eşi Medine Koç (91) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı Medine Koç’un cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz