Rahşan Hazar
Kartepe Uzuntarla Merkez Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Zeki Hazar’ın eşi Rahşan Hazar (83) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rahşan Hazar’ın cenazesi Uzuntarla Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz