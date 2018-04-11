Kartepe Uzuntarla Merkez Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Zeki Hazar’ın eşi Rahşan Hazar (83) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rahşan Hazar’ın cenazesi Uzuntarla Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.