İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi adresinde ikamet eden eski Bekirpaşa Belediyesinden emekli Alaaddin Acar (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alaaddin Acar’ın cenazesi Ayaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.