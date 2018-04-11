Alaaddin Acar
İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi adresinde ikamet eden eski Bekirpaşa Belediyesinden emekli Alaaddin Acar (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alaaddin Acar’ın cenazesi Ayaz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz