Ahmet Özer
İzmit Sultaniye Köyünde ikamet eden namı değer lakabıyla tanınan Topal Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Özer (81) akciğer nedeniyle vefat etti. Ahmet Özer’in cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze nazmının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz