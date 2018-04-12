Kandıra Çamkonak Mahallesi Tepe Caddesi adresinde ikamet eden demir çelik fabrikasından emekli Mustafa Türlü (71) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Türlü’ün cenazesi Çamkonak Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamkonak Mezarlığında toprağa verildi.