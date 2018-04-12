Kamuran Özdemir
İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Sefa Sirmen Caddesi adresinde ikamet eden Kocaeli Endüstri Meslek Lisesinden malulen emekli öğretmen Kamuran Özdemir (62) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kamuran Özdemir’in cenazesi Alikahya Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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