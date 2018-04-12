İzmit Malta Mahallesi Yurdum Caddesi adresinde ikamet eden malulen emekli Emrah Akcan (46) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli olan Emrah Akcan’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.