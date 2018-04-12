Emrah Akcan
İzmit Malta Mahallesi Yurdum Caddesi adresinde ikamet eden malulen emekli Emrah Akcan (46) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli olan Emrah Akcan’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz