İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden PTT’den emekli memur Abdullah Sert (91) akciğer enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Batırman’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.