Abdullah Sert
İzmit Cedit Mahallesi Eski Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden PTT’den emekli memur Abdullah Sert (91) akciğer enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Batırman’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz