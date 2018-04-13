İzmit Hacı Hızır Mahallesi Bağlaryolu Fahri Sokak adresinde ikamet eden yurt dışından emekli Besim İmam (95) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Besim İmam’ın cenazesi Bağlaryolu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.