İzmit Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi adresinde ikamet eden lastik fabrikasından malulen emekli İlhan Yılmaz (46) siroz hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İlhan Yılmaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.