İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi İhsan Şimşek (80) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Şimşek’in cenazesi Çenesuyu Gülerevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.