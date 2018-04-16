Fatma Çelebi
İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak adresinde ikamet eden merhum müteahhit Mehmet Çelebi’nin eşi Fatma Çelebi (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Çelebi’nin cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz