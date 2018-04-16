İzmit Karabaş Mahallesi Ihlamur Sokak adresinde ikamet eden merhum müteahhit Mehmet Çelebi’nin eşi Fatma Çelebi (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Çelebi’nin cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.