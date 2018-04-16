Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesi Kaplan Sokak adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi ve eski Beşevler Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş (66) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Altıntaş’ın cenazesi Akmeşe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.