Hüseyin Altıntaş
Kartepe Köseköy Ertuğrul Gazi Mahallesi Kaplan Sokak adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi ve eski Beşevler Mahalle Muhtarı Hüseyin Altıntaş (66) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Altıntaş’ın cenazesi Akmeşe Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz