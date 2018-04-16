İzmit Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Merkez mevkisi Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli imam Yusuf Okumuş (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Yusuf Okumuş’un cenazesi Süleymaniye Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye köy mezarlığında toprağa verildi.