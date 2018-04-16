İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Bayram Aynukuş (76) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bayram Aynukuş’un cenazesi Erenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.