İzmit Akçakoca Mahallesi Fırın Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Sebahattin Yılmaz (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Sebahattin Yılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.