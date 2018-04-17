İbrahim Ercan İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden çiftçi İbrahim Ercan (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Ercan’ın cenazesi Sakarya Kaynarca Kırktepe köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz