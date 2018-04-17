İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden çiftçi İbrahim Ercan (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Ercan’ın cenazesi Sakarya Kaynarca Kırktepe köyünde toprağa verildi.