İzmit Hacı Hızır Mahallesi 28 Haziran Korniş Caddesi adresinde camcı ustası merhum Lütfü Elmas’ın eşi Asiye Elmas (82) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Asiye Elmas’ın cenazesi Korniş Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.