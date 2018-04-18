Ermiş Özçelik
Derince Çınarlı Mahallesi Korutürk Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan, dede lakabıyla tanınan Ermiş Özçelik (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ermiş Özçelik’in cenazesi Gülerevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz