Derince Çınarlı Mahallesi Korutürk Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan, dede lakabıyla tanınan Ermiş Özçelik (79) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ermiş Özçelik’in cenazesi Gülerevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.