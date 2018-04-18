Müzeyyen Külüğ
İzmit Erenler Mahallesi Cancan Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Yusuf Ziya Külüğ’ün eşi Müzeyyen Külüğ (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Küllüğ’ün cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz