İzmit Erenler Mahallesi Cancan Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Yusuf Ziya Külüğ’ün eşi Müzeyyen Külüğ (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Küllüğ’ün cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.