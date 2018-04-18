İsmail Gültekin
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı Sokak adresinde ikamet eden eski futbol hakemi Seka fabrikasından emekli işçi İsmail Gültekin (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Gültekin’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz