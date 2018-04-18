İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı Sokak adresinde ikamet eden eski futbol hakemi Seka fabrikasından emekli işçi İsmail Gültekin (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Gültekin’in cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.