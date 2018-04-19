İzmit Yenidoğan Mahallesi Ateş Çiçeği Sokak adresinde ikamet eden Seka Kağıt Fabrikasından emekli memur merhum Ömer Satır’ın eşi Havva Satır (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havva Satır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.