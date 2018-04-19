Havva Satır
İzmit Yenidoğan Mahallesi Ateş Çiçeği Sokak adresinde ikamet eden Seka Kağıt Fabrikasından emekli memur merhum Ömer Satır’ın eşi Havva Satır (90) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Havva Satır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz