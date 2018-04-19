Kandıra Kırkarmut Mahallesi Kırkarmut Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Murat Arslan (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Murat Arslan’ın cenazesi Kırkarmut Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.