Kandıra Çarşı Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden emekli madenci merhum Bilal Topcu’nun eşi Topcu (80)akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Reyhan Topçu’nun cenazesi Akçakoca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.