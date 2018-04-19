Reyhan Topcu
Kandıra Çarşı Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden emekli madenci merhum Bilal Topcu’nun eşi Topcu (80)akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Reyhan Topçu’nun cenazesi Akçakoca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz