İzmit Terzibayırı Mahallesi Fikret Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Kazım Aslan’ın eşi İzgariye Aslan (73) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan İzgariye Aslan’ın cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.