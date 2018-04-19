İzgariye Aslan
İzmit Terzibayırı Mahallesi Fikret Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Kazım Aslan’ın eşi İzgariye Aslan (73) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan İzgariye Aslan’ın cenazesi Topçular Turan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz